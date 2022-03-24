إشتباك وإطلاق نار بين الكفاءات والليلكي... ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلع اشتباك ليلا بين المدعو ح. زعيتر، وبين اخرين من آل زعيتر أيضاً، تخلله اطلاق نار كثيف جداً .

كما تجولت سيارات رباعية الدفع واطلقت النار بين الكفاءات والليلكي .