لبنان

إشتباك وإطلاق نار بين الكفاءات والليلكي... ماذا حصل؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 02:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلع اشتباك ليلا بين المدعو ح. زعيتر، وبين اخرين من آل زعيتر أيضاً، تخلله اطلاق نار كثيف جداً .
كما تجولت سيارات رباعية الدفع واطلقت النار بين الكفاءات والليلكي .
 
 
 
 
 
 
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