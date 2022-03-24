انبعاثات سامة في ببنين...فما القصة؟

لا تزال تتكرر معاناة المواطنين في بلدة ببنين العكارية و تحديدا منطقة قلعة الجوهري ، حيث يتم حرق دواليب للإستفادة من الاسلاك الموجودة فيها .

ويشكو السكان من الانبعاثات السامة التي تُضر بهم عدا عن تسرب المواد الضارة الى المياه الجوفيه،حيث يجدون آثار تلك الادخنة على الملابس المعلقة خارج البيوت .