لبنان

انبعاثات سامة في ببنين...فما القصة؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 02:21
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لا تزال تتكرر معاناة المواطنين في بلدة ببنين  العكارية و تحديدا منطقة قلعة الجوهري ، حيث  يتم حرق دواليب للإستفادة من الاسلاك الموجودة فيها .
ويشكو السكان من الانبعاثات السامة التي تُضر بهم عدا عن تسرب المواد الضارة الى المياه الجوفيه،حيث يجدون آثار تلك الادخنة على الملابس المعلقة خارج البيوت   .
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