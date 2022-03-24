"الوطني الحر" يستغني عن ناجي البستاني لصالح مرشح قويّ..من هو؟

عُقِد، مساء أمس الأربعاء، اجتماعٌ مطوّل للبحثِ في حلّ مشكلة كبرى كانت تُواجهها اللائحة التي يقودها "التيار الوطني الحر" في دائرة الشوف - عاليه، بالتحالف مع الوزير السابق وئام وهاب والنائب طلال أرسلان.

بشكل أساسيّ، فإن المشكلة تتعلق بعدم رضى النائب فريد البستاني عن انضمام الوزير السابق ناجي البستاني إلى اللائحة ذاتها ، وذلك لأسباب عائلية أولاً ومناطقية كون الشخصيتين تنتميان إلى منطقة دير القمر - الشوف، وهو الأمر الذي يؤثر على عملية توزيع الأصوات.

ووفقاً للمصادر السياسيّة، فقد كانت أسهم ناجي البستاني على لائحة "الوطني الحر" مرتفعة، خصوصاً أن باستطاعته إحداث خرقٍ في المقعد الماروني. وفعلياً، كان البستاني سيكون ضمن التحالف العريض في الشوف - عاليه، وهو الأمر الذي أثار حفيظة النائب فريد البستاني بقوة يوم أمس. ولهذا، تمت الدعوة لاجتماعٍ عاجل ونوقشت فيه كل التفاصيل، فكانت النتيجة أن "الوطني الحر" تمسّك بالنائب فريد ليكون التخلّي عن ناجي البستاني أمراً قائماً بحد ذاته، ما يعني استبعاد الأخير عن اللائحة الانتخابية.

وتقول المصادر إنّ "الوطني الحر لا يمكنه الاستغناء عن النائب فريد البستاني كونه من الشخصيات الأساسية القوية ضمن اللائحة، والممول الأساسي لها".

وأضافت: "الآن، بات أمام ناجي البستاني الاختيار بين الانضمام إلى اللائحة التي يدعمها الحزب التقدمي الإشتراكي، حيث أن التواصل بينهما قائم بشكل كبير، أو اختيار الانسحاب من السابق الانتخابي.