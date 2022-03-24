لبنان

"الوطني الحر" يستغني عن ناجي البستاني لصالح مرشح قويّ..من هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-934647-637837077224266590.jpg
Doc-P-934647-637837077224266590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عُقِد، مساء أمس الأربعاء، اجتماعٌ مطوّل للبحثِ في حلّ مشكلة كبرى كانت تُواجهها اللائحة التي يقودها "التيار الوطني الحر" في دائرة الشوف - عاليه، بالتحالف مع الوزير السابق وئام وهاب والنائب طلال أرسلان.

بشكل أساسيّ، فإن المشكلة  تتعلق بعدم رضى النائب فريد البستاني عن انضمام الوزير السابق ناجي البستاني إلى اللائحة ذاتها ، وذلك لأسباب عائلية أولاً ومناطقية كون الشخصيتين تنتميان إلى منطقة دير القمر - الشوف، وهو الأمر الذي يؤثر على عملية توزيع  الأصوات.

ووفقاً للمصادر السياسيّة، فقد كانت أسهم ناجي البستاني على لائحة "الوطني الحر" مرتفعة، خصوصاً أن باستطاعته إحداث خرقٍ في المقعد الماروني. وفعلياً، كان البستاني سيكون ضمن التحالف العريض في الشوف - عاليه، وهو الأمر الذي أثار حفيظة النائب فريد البستاني بقوة يوم أمس. ولهذا، تمت الدعوة لاجتماعٍ عاجل ونوقشت فيه كل التفاصيل، فكانت النتيجة أن "الوطني الحر" تمسّك بالنائب فريد ليكون التخلّي عن ناجي البستاني أمراً قائماً بحد ذاته، ما يعني استبعاد الأخير عن اللائحة الانتخابية.

وتقول المصادر إنّ "الوطني الحر لا يمكنه الاستغناء عن النائب فريد البستاني كونه من الشخصيات الأساسية القوية ضمن اللائحة، والممول الأساسي لها".

وأضافت: "الآن، بات أمام ناجي البستاني الاختيار بين الانضمام إلى اللائحة التي يدعمها الحزب التقدمي الإشتراكي، حيث أن التواصل بينهما قائم بشكل كبير، أو اختيار الانسحاب من السابق الانتخابي.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-03-24
07:32 | 2022-03-24
07:10 | 2022-03-24
08:42 | 2022-03-24
08:37 | 2022-03-24
08:34 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website