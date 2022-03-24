مفاجأة.. مرشّحة مارونيّة تفوز باستطلاع رأي عن المقعد السني!

أجريَ يوم أمس استطلاعٌ للرأي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "صوّت لمرشح ثوار الشوف للانتخابات النيابية عن المقعدين السنيين في دائرة الشوف - عاليه".

وضمّ الاستطلاع أسماء عدد من المرشحين السّنة، إلا أن المفارقة هو في بروز اسم المرشحة عن المقعد الماروني دعد القزي ضمن قائمة الأسماء، والمفاجأة الأكبر هي أن الأخيرة حازت على أعلى نسبة أصواتٍ بين جميع المرشحين المطروحين في الاستطلاع.

وأثار هذا الأمرُ بلبلة كبيرة في صفوف الناشطين بشأن هذا الأمر، إذ وصف البعض هذا الأمرُ بالمفاجئ فعلاً، في حين رأى آخرون أن هذا الأمر قد يكون دليلاً على قبول فئة من الشارع السني باسم القزّي انتخابياً كونها تشكّل بنفسها حيثية سياسية ونسائيّة في حين أنها مرشحة ضمن بلدة سنية كبيرة ووازنة، وهي بلدة برجا.

وعن هذا الأمر، قالت مصادر سياسية: "نعم، يمكن لبرجا أن تنتخب القزّي.. فهي مرشحة عن البلدة وتسكن فيها.. وهكذا، يمكن لهذه البلدة أن تأتي بنائبين منها: الأول ماروني والثاني سني. وفي حال تحقق هذا الأمر، فإنه سيكون مفاجأة المفاجآت في تاريخ الانتخابات النيابية منذ العام 1992 وحتى اليوم".