لبنان

بيان من شركة "KVA" يتعلق بالكهرباء...هذه تفاصيله!

Lebanon 24
24-03-2022 | 02:43
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صدر عن شركة مقدمي الخدمات في بيروت والبقاع KVA البيان الآتي: 
"إن شركة KVA ونظرا لإستمرار إضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان الممتد من تاريخ 8/3/2022 وحتى يوم الثلثاء القادم بتاريخ 29/3/2022 (إثنان وعشرون يوما)، وبعيد إعلان نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب والإعتصام وإقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الأراضي اللبنانية كافة، والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها، تجد نفسها مرغمة على إيقاف كل أعمال الصيانة والمناورات وتصليح الأعطال على الشبكات والمحطات في كل المناطق المسؤولة عنها في بيروت والبقاع بسبب قرار نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان. وعلية فان الشركة تجدد اعتذارها من المواطنين الكرام لعدم الإستطاعة في الإستمرار بخدمتهم".
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