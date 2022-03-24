لبنان

"لائحة الثورة" في الشوف تتزعزع.. الانسحابات بدأت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2022 | 04:45
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تشهد بورصة الترشيحات ضمن صفوف المجتمع المدني في دائرة الشوف - عاليه تقلبات جديدة لاسيما في ما  يتعلق  بالمرشحين عن المقعدين السنيّين.

وخلال الساعات الماضية، انسحب المرشح حسن كحول من اللائحة التي كانت تشكلها الإعلامية غادة عيد، وذلك بعد انكشاف "لعبة مخفية" تُحاك في الكواليس خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتمويل الحملة الانتخابية، بحسب ما تقول مصادر من داخل اللائحة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ هناك أجواء غير إيجابية باتت تُشاع لدى المرشحين الآخرين، خصوصاً أن التعاطي معهم من قبل الذين يشكلون لوائح المجتمع المدني، بات برأيهم يطرح علامات استفهام.

وحالياً، فإن المرشح الأقرب ليكون مكان كحول ضمن اللائحة هو عماد سيف الدين، الذي تقول المصادر إنه كان هناك سعيٌ من القريبين منه لضمه إلى لائحة تحالف "التيار الوطني الحر" - الوزير السابق وئام وهاب - النائب طلال أرسلان.

ولهذا الغرض، عقد اجتماعٌ مغلق قبل يومين للبحث في إمكانية إتمام هذا الأمر، إلا أنه اصطدم بعدم وجود أي بوادر إيجابية بشأنه، لاسيما أن لائحة التيار باتت ثابتة على المرشح أسامة المعوش الذي يعتبر مرشحاً قوياً من الناحية الشعبية في بلدته برجا، قياساً بشعبية المرشحين الآخرين من نفس البلدة.

ووفقاً للمصادر السياسية، فإن إمكانية خرق المعوش المقعد السني قائمة وواردة، وأسهمه ترتفعُ أكثر وسط انسحاب مرشحين منافسين له من داخل بلدته.

المصدر: لبنان 24

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خاص

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