لبنان

انقطاع طريق عام مشغرة بشكل كامل... ما السبب؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:18
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علقت شاحنة لنقل الغاز على طريق عام مشغرة، بسبب تراكم الثلوج، ما أسفر عن انقطاع الطريق بشكل كلي حتى هذه اللحظة، وفق مندوبة "لبنان24".
 
 
 
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