لبنان

سرقة أسلاك وأشرطة الساعة الإلكترونية في منطقة البقيعة (صور)

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة أسلاك وأشرطة الساعة الإلكترونية في منطقة البقيعة طريق عام المقيبلة - وادي خالد.
 
 
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24/03/2022 14:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الساعة الإلكترونية

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