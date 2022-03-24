لبنان

مواد خطيرة في معمل الذوق الحراري.. وتوضيح من رئيس البلدية!

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:13
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رفع وزير الداخلية بسام المولوي امس إلى مجلس الوزراء ملخصاً عن تقرير أمني يتعلق بالوضع الحالي الخطر لمعمل الذوق الحراري الذي يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة.

وفي التفاصيل حسب رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو، المعمل متوقف عن العمل منذ اكثر من ثلاثة أشهر وهناك ثغرات في السياج التقني.

وأشار بعينو في حديث لصوت لبنان إلى ان “هذه مواد كانت تُستعمل في تنظيف الموتورات، استعمال كهربائي، إضافة إلى خزان يحتوي على مواد هيدروجين، أمور فنية لست مطلعا عليها بشكل واف، لكنني أعرف أنه يجب ألا تكون هذه المواد مخزنة قرب بعضها البعض. وهذا ما دفع بوزير الداخلية الى تمني إزالة الخطر وإزالة المواد طالما ان المعمل متوقف عن العمل في الوقت الحاضر، خاصة وان الاسوار التي تحيط بالمعمل مترهلة ويمكن ان يتم اختراقها بهدف السرقة او سوء استعمال، باعتبار ان الجيش ترك المعمل، ولا حراسة بما ان المعمل توقف عن الانتاج”.

وأمل رئيس البلدية إزالة الخطر والجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات واذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة
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