لبنان

عون التقى ميقاتي في بعبدا

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:28
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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ميشال عون

نجيب ميقاتي

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