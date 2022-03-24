لبنان

بيان تحذيري من الأمن العامّ إلى المواطنين...هذه تفاصيله!

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:26
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أعلنت المديرية العامّة للأمن العامّ، في بيانٍ أنه "إنفاذاً للإجراءات التنظيمية الموضوعة من أجل الحصول على جواز سفر، تقوم المديرية العامة للأمن العام باستقبال جميع الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة لذلك".

وأضاف البيان، "بعد التدقيق بالطلبات المقدّمة، تبين أن البعض يستحصل على مستندات مزوّرة ووهمية عن سابق إدراك ومعرفة أو أنّه يقع ضحية استغلال من بعض الأشخاص المخادعين الذين يقومون بتزويد هؤلاء المواطنين بهذه المستندات المزورة وإيهامهم بصحتها لقاء مبالغ مالية".

وتابع، "وقد تم تبعا لذلك، توقيف بعد الاشخاص فيما تم تسطير بلاغات بحث وتحري بآخرين معنيين في موضوع التزوير".



بناء عليه، حذّرت المديرية العامّة للأمن العامّ جميع المواطنين من "مغبة الإقدام على مثل هذا الأمر أو الوقوع في شرك بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات الإحتيالية، منعاً لتورطهم بأعمال غير قانونية، سيّما وإن هذه الأعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرّض جميع مرتكبيها لإجراءات ادارية وملاحقات قانونية، وتطلب منهم الاتصال فوراً من أي هاتف ثابت أو خلوي على الرقم 1717 أو الرقم 130 أو التقدم من أقرب مركز أمن عام، للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص".
 
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