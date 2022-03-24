هذا ما قاله درويش عن عودة التقارب "اللبناني - الخليجي"!

رأى النائب علي درويش، أنّ "لا شيء يمكن أن يُعطّل الإنتخابات النيابية وكلّ المطلوب لوجستياً بات جاهزاً"، مؤكداً أنّه "أصبحنا بالمراحل الأخيرة لتشكيل لوائح دائرة الشمال الثانية".وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان 100.5"، قال درويش: "ما حصل في اليومين الماضيين ساهم في إلتآم الجروح وعودة التقارب اللبناني - الخليجي وخصوصاً السعودي، وزيارة الرئيس نجيب ميقاتي لقطر لها مدلولها والكويت لعبت دوراً أيضاً".وأضاف، "نتمنّى أن تكون الزيارة المقبلة للسعودية إلى جانب خطوات ظاهرة الى العيان تؤكّد رسوخ العلاقة من جديد، ومنها عودة السفير السعودي إلى لبنان".