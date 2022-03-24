جريح نتيجة حادث سير قرب ساحة النجمة في مدينة صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن جرح المواطن خ. ح ، من مواليد 1984، الذي كان يقود دراجة كهربائية، من قبل مركبة Bmw-x5 عند مسجد الزعتري قرب ساحة النجمة في مدينة صيدا.



وقد نقل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الجريح بعد إسعافه إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.