لبنان

منخفض جوي جديد بدأ.. الثلوج نحو 800 م وهكذا سيكون طقس أول أيام نيسان

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:58
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جويا بدأ تأثيره على لبنان منذ ظهر امس الاربعاء واشتدت فعاليته فجر اليوم الخميس ومن المنتظر ان ينحسر صباح السبت.

 

يتزامن هذا المنخفض مع تغطية شاملة للتيارات القطبية منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فتنخفض درجات الحرارة ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو ٩٠٠ متر، وفي البقاع الغربي ٨٠٠ متر  وقد يلامس لبعض الوقت ٧٠٠ متر دون تراكم يذكر وذلك مساء اليوم الخميس.

 

تشتد الامطار والعواصف الرعدية بعد ظهر الخميس بحيث يدخل المنخفض ذروة نشاطته حتى ظهر الجمعة وللمناطق الغربية (سلسلة الجبال الغربية) ومناطق الشوف وعاليه والبقاع الغربي والجنوب الحصة الكبرى من الهطولات.

 

ينتظر ان تصل سماكة التراكمات على حلبات التزلج التي تعلو 2100 متر بين 55 و 65سنتم خلال مدة المنخفض.

وأضاف: تنحسر موجة البرد يوم الاحد وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في اواخر آذار، فيتحوّل الى ربيعي في الاسبوع الاول من نيسان من حرارة مرتفعة، فيكون آذار قد جمع بين متناقضين: القطب الشمالي ببرودته القاسية والمناطق المدارية الدافئة التي ستضرب لبنان بحرارتها الساخنة بين 29 اذار و 7 نيسان.

 

وأشار خنيصر الى ان نسبة الهطولات قد ترتفع مع زيادة في كمية الثلوج بسبب عبور ال jet stream فوق لبنان. هذا وسيكون هناك تفاوت في درجات الحرارة بين المناطق اللبنانية. فالمناطق الجنوبية والوسطى والغربية ستلفحها الرياح القطبية اكثر من البقاع الشمالي الشرقي ما يؤدي الى تفاوت بمستوى تدني الثلوج بين منطقة وأخرى.

 

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