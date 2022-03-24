"يبلغ ذروته اليوم"... المنخفض الجوي البارد يستمر حتى هذا التاريخ!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة و هطول امطار متفرقة وتساقط ثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في معظم المناطق. تخف حدة الامطار في الفترة المسائية وتنحسر تدريجيا، ونحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية بدءا من 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انعدام الرؤية احيانا بشكل كلي.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: ما زال المنخفض الجوي البارد المتمركز حاليا جنوب غرب تركيا و المصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب حوالي 6 درجات و اكثر، بحيث تتركز المتساقطات بشكل خاص في جنوب البلاد، ويبلغ ذروته اليوم ويستمر تأثيره حتى صباح الاحد.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية) .- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم اجمالا مع درجات حرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد و رياح ناشطة تشتد احيانا، كما تتساقط الثلوج بدءا من 800 متر وتلامس ال 700 متر وما دون مساء . يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية احيانا بشكل كلي.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة و هطول امطار متفرقة وتساقط ثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في معظم المناطق. تخف حدة الامطار في الفترة المسائية وتنحسر تدريجيا، ونحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية بدءا من 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انعدام الرؤية احيانا بشكل كلي.السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتصل الى 55 كلم/س. يتجدد هطول الامطار مساء وتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر. نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية بدءا من 1100 متر خلال الليل و في ساعات الصباح الاولى. نحذر من انعدام الرؤية احيانا بشكل كلي على المرتفعات مساء نتيجة بقاء تشكل الضباب الكثيف.الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في دجات الحرارة. نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، ومن سوء الرؤية احيانا بشكل كلي على المرتفعات صباحا نتيجة بقاء تكون الضباب الكثيف.- الحرارة على الساحل من 8 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا، شمالية غربية بعد الظهر، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.- الضغط الجوي:761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,37- ساعة غروب الشمس: 17,53