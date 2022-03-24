لبنان

المرتضى التقى عبد الغني طليس..هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
24-03-2022 | 04:36
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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، الشاعر عبد الغني طليس، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في شؤون ثقافية عامة.
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