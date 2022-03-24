عون استقبل السفير الاسباني مودعا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وشكره على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية - الاسبانية.