لبنان

عون استقبل السفير الاسباني مودعا

Lebanon 24
24-03-2022 | 04:39
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وشكره على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية - الاسبانية.
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