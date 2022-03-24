اعتصام لعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا

نفذ العمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان فرع صيدا، اعتصاما امام مدخل المؤسسة، بعدما اعلنوا الاضراب وتوقفوا عن العمل التزاما بقرار نقابتهم، وذلك رفضا لتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات لإدارة هذا القطاع، وللمطالبة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين على سعر المنصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وتأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقدا.