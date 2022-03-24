تأخر موعد لقاء وزير الخارجية الايرانية مع عون... ماذا يحصل!؟

علم "لبنان 24" أن موعد لقاء وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا تأخر، وذلك لعدم وصوله الى بيروت حتى الان، من دون معرفة الأسباب.



وكان من المفترض وصول عبد اللهيان الى بيروت عند الساعة 10:15 من صباح اليوم.