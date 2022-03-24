لبنان

جميل السيد يحسم الجدل بشأن ترشحه للانتخابات!

Lebanon 24
24-03-2022 | 05:42
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على التويتر كاتباً: "حسماً للجدَل وفي حال جرت الإنتخابات رغم الأوضاع المحلية المتدهورة والخارجية المتقلّبة، فإن قراري هو خوضها كمرشّح مستقل في لائحة التحالف نفسها عن عام 2018، آملاً أن نكون في موقع يتيح لنا بناء دولة تؤمن مستقبل الناس وتحمي كرامتهم، لا كما كنت مجرّد صوت صادق يعبّر عن آلامكم وآمالكم".
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