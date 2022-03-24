وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!

توفي رجل الأعمال أنطوني مطر إبن الـ٣٧ ربيعاً وصاحب سلسلة مطاعم Anthony’s، والتي من بينها فرع في زوق مصبح، بسبب نزيف في الرأس أدخله في غيبوبة ممّا استدعى بقاءه في العناية الفائقة.

وأنطوني متأهل وهو أب لطفلين صغيرين.