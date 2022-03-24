لبنان

وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!

Lebanon 24
24-03-2022 | 05:52
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توفي رجل الأعمال أنطوني مطر إبن الـ٣٧ ربيعاً وصاحب سلسلة مطاعم Anthony’s، والتي من بينها فرع في زوق مصبح، بسبب نزيف في الرأس أدخله في غيبوبة ممّا استدعى بقاءه في العناية الفائقة.
 
وأنطوني متأهل وهو أب لطفلين صغيرين.
 
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أنطوني مطر

لبنان

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