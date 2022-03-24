عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان​ في صيدا توقفوا عن العمل

أعلن عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا الإضراب وتوقفوا عن العمل احتجاجا على قيام شركة مقدمي الخدمات لإدارة هذا القطاع من تجريد العمال والموظفين المثبتين في مؤسسة الكهرباء من صلاحياتهم بطريقة قانونية حينا وغير قانونية أحيانا وطالبوا بتحرير الراتب من المصارف.