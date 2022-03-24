هل أُخليَ سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ القاضي نقولا منصور أخلى سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

في المقابل، أفادت "الجديد" أنّ القاضي نقولا منصور لم يصدر اي قرار حتى الآن بشأن رجا سلامة الذي لا يزال متواجدا في نظارة قصر العدل.