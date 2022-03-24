لا قرار بـ"الترك".. توقيف رجا سلامة

أصدر القاضي نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة وحدد جلسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس المقبل. وكان تم التداول بمعلومات تفيد بانّ منصور أخلى في وقت سابق من اليوم سبيل رجا سلامة، فيما لم يكن قد صدر بحقه اصلا مذكرة توقيف في الفترة السابقة، وبأنّ أي قرار سيكون بـ"الترك" وليس اخلاء سبيله لأنّ استجوابه يحصل بناء لادعاء النيابة العامة الاستنئافية، ولم يكن قد صدر بحقه مذكرة توقيف كما أفادت مصادر قضائية خاصة.