لبنان

ميقاتي عقد سلسلة لقاءات واطلع من الوزير حجار على سير برنامج "أمان"

Lebanon 24
24-03-2022 | 07:10
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إلتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس بعثة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر  والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي ترافقه منسقة مكتب المدير الاقليمي نادين خوري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
 
إثر اللقاء اعلن الشرقاوي:" ناقشنا مع دولة الرئيس ميقاتي الوضع الإنساني في لبنان ودور الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الصليب الأحمر اللبناني في تقوية الدعم وتكثيف الجهود للتعامل مع المعاناة التي تزداد يوما بعد يوم.
كما ناقشنا توسيع الاستفادة من خبرات الكادر  الموجود في لبنان لمساعدة الاتحاد الدولي في التدخل لمساعدة دول أخرى، فلبنان لديه الكثير من الطاقات التي لديها خبرة تمتد لعقود في مجال العمل الإنساني.وطرحنا سبل التعاون في مجالات عديدة منها الصحة، الإسعاف، والخدمات من مأوى لتغذية وغيرها ونريد ان نوسع مروحة عملنا .

وزير الشؤون الاجتماعية
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار ، وتم البحث في سير برنامج "أمان" وفي قضايا تتعلق  بوزارة الشؤون الاجتماعية ومستقبل مراكز الخدمات الانمائية والصعوبات التي تواجهها.
 
مكتومو القيد 
واستقبل الرئيس ميقاتي  وفدا من  لجنة معالجة أوضاع الاطفال اللبنانيين مكتومي  القيد ضم رئيسة اللجنة المحامية أليس كيروز سليمان، ومديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا السيوفي والقاضية  رنا عاكوم وتم خلال اللقاء عرض عمل اللجنة والخطوات المستقبلية والمشاريع المنوي تنفيذها.
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب بهية الحريري، ثم النائبين إيهاب حماده وإبراهيم الموسوي .
 
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