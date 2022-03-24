لبنان

وهاب يُعلّق على قضيّة رجا سلامة: "عيب كرامات الناس مش ملك حدا"

Lebanon 24
24-03-2022 | 07:13
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"إذا رجا سلامه مذنب ما كان لازم يخليه القاضي نقولا منصور. وإذا رجا سلامه بريء لازم توقف هالمهزله بقا. عيب كرامات الناس مش ملك حدا. بس يصير القضاء هيك على الدنيا السلام".
 
 
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