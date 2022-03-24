لبنان

البنزين والمازوت... حلحلة على صعيد المحطات وهذا جديد الأسعار

Lebanon 24
24-03-2022 | 07:32
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أفاد مصدر مطلع في قطاع استيراد المحروقات لـ"لبنان 24" أن "لا مشكلة فعلية في تأمين مادتي المازوت والبنزين، ولكن الاشكالية هي ليست في استيراد المواد انما في عملية توزيعها وفي السعر الذي سيعتمد للتوزيع.

ويضيف: شركات الاستيراد تنتظر ما ستؤول اليه الاوضاع بين أصحاب المحطات والجهات الرسمية، وفي هذه الأثناء لا بد من التأكيد  اننا مقبلون بشكل حتمي على ارتفاع بنسب متوسطة في أسعار النفط بسبب الارتفاع العالمي وارتفاع سعر الصرف في لبنان، وهذا ما سيؤكده الجدول الخاص بالمازوت الذي من المتوقع ان يصدر اليوم في حين ان لا امكانية حتى الساعة للحديث عن جدول خاص بالبنزين".
 
ووفقا لمصادر مطلعة في قطاع النفط فإنه من المقرر ان يصدر جدول جديد لاسعار المحروقات مساء اليوم، على ان تكون هناك حلحلة وانفراجة على صعيد المحطات. 

لبنان

خاص

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