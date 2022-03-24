"الدلتا كورونا" مفترس.. طبيب يحذر من هذا المتحور فما هي مخاطره؟

حذر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا من "الدلتا كرونا الذي يجمع بين كورونا دلتا بلاس واوميكرون وهو خطير ومفترس جدا لانه هجين وجيناته لا تفرق بين الدلتا والاميكرون في التشخيص المخبري بسهولة، وقد ظهر في معظم الدول الاوروبية التي بدأت بالتخفيف من قيود الوقاية مع التخفيف من إجراء فحوص ال PCR ، ما يعيق القدرة على التشخيص وكثرة الحالات وبالتالي الادعاء بقلة الحالات والانخفاض السريع في عدد الحالات اليومية".وقال: "لا ندري لتاريخه أعراضه الحقيقية وسرعة انتشاره وقوة العدوى ومقاومته للقاحات. كلها اسئلة تتطلب الاجابه عنها بمزيد من الشفافية بخاصة أن هذا النوع ادخل الكثير من المرضى إلى المستشفيات والعنايات الفائقة لان له القدرة على تجنب المنظومة المناعيه للجسم البشري".وتابع:" التجمع الطبي غير مرتاح للانخفاض السريع للأعداد اليومية الذي هو موضع تساؤل. نطالب بالمزيد من فحوص ال PCR عند غير الميسورين والتشدد في المعابر وبخاصة في المطار وإعلان المختبرات القادرة بدقة على تشخيص الدلتا كرونا ووضع الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين ومنع الاكتظاظ.ان اللقاحات لا تعفي من الاصابة به".وحذر من "الرجوع الى نقطة الصفر الذي يرجع العالم إلى العزلة والقلق والخوف"، سائلا:" هل نتعظ من غيرنا او نطمئن الناس بانخفاض مشكوك في الإعداد؟ ولمصلحة من عدم التشدد في الوقاية؟ حذار من المحظور".