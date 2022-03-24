أمسية شعرية إسبانية في مركز العزم الثقافي

احيا مركز العزم الثقافي بيت الفن أمسية شعرية باللغة الإسبانية للشاعر الاسباني خوسيه ايميليو باتشيكو وذلك على مسرح بيت الفن في طرابلس ، بحضور مدير عام جمعية العزم والسعادة الاجتماعية رياض علم الدين وقنصل اسبانيا الفخري حسام قبيطر و ومديرة معهد ثيربانتيس بيروت يولاند صولير اونيس و حشد من المشاركين .بداية كلمة ترحيب باسم مركز العزم الثقافي ألقتها السيدة ميرنا عوض و التي شددت على حرص مركز العزم الثقافي على إقامة الأنشطة الهادفة والمتنوعة من أجل رفاه الإنسان ورقيه .ثم كانت كلمة لرئيسة معهد ثيربانتيس في بيروت يولاند صولير التي شكرت ادارة مركز العزم الثقافي على التعاون القائم مع العهدمؤكدة على المضي قدما في إقامة الأنشطة الثقافية رغم الوضع الصعب الذي يمر في لبنان لأن في ذلك قيمة مضافة إلى الحياة في هذا البلد .من جهته القنصل حسام قبيطر أشاد بما تقوم به السفارة الإسبانية في لبنان و المراكز الثقافية التابعة لها لما تقوم به في نشر المعرفة من أجل خدمة الإنسان .