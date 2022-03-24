لبنان

أمسية شعرية إسبانية في مركز العزم الثقافي

Lebanon 24
24-03-2022 | 07:33
A-
A+
Doc-P-934770-637837262974657999.jpg
Doc-P-934770-637837262974657999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احيا مركز العزم الثقافي بيت الفن أمسية شعرية باللغة الإسبانية للشاعر الاسباني خوسيه ايميليو باتشيكو وذلك على مسرح بيت الفن في طرابلس ، بحضور مدير عام جمعية العزم والسعادة الاجتماعية رياض علم الدين وقنصل اسبانيا الفخري حسام قبيطر و ومديرة معهد ثيربانتيس بيروت يولاند صولير اونيس و حشد من المشاركين .

بداية كلمة ترحيب باسم مركز العزم الثقافي ألقتها السيدة ميرنا عوض و التي شددت على حرص مركز العزم الثقافي على إقامة الأنشطة الهادفة والمتنوعة من أجل رفاه الإنسان ورقيه .

ثم كانت كلمة لرئيسة معهد ثيربانتيس في بيروت يولاند صولير التي شكرت ادارة مركز العزم الثقافي على التعاون القائم مع العهد 
مؤكدة على المضي قدما في إقامة الأنشطة الثقافية رغم الوضع الصعب الذي يمر في لبنان لأن في ذلك قيمة مضافة إلى الحياة في هذا البلد .
من جهته القنصل حسام قبيطر أشاد بما تقوم به السفارة الإسبانية في لبنان  و المراكز الثقافية التابعة لها لما تقوم به في نشر المعرفة من أجل خدمة الإنسان .
 


ثم قام  مدير القسم  الاسباني بالجامعة اللبنانية الدكتور انطوان ابرص بالقاء  قصائد شعرية  من كتابات  الشاعر خوسيه باتشيكو 
و تناولت هذه القصائد مواضيع انسانية في حب الأرض والوطن والحياة والصداقة و الزهور والبحر 

وشارك  الحاضرون أيضا  بقراءة بعض القصائد باللغة العربية مما خلق جواً من التفاعل بين المشاركين  

وقد نالت  القصائد التي ترجمت إلى العربية اعجاب الحاضرين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-24
12:42 | 2022-03-24
12:10 | 2022-03-24
13:10 | 2022-03-24
12:58 | 2022-03-24
12:45 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website