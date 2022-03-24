الهيئة الادارية الجديدة لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي

عقدت الهيئة الادارية لرابطة "أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي"، اجتماعها الاول في مقر الرابطة في الدكوانة برئاسة رئيس السن عبد الرحمن برجاوي. وقد تم توزيع المهام على أعضاء الادارية على الشكل الآتي :سايد بو فرنسيس (رئيس الرابطة)، أسامة الحمصي (نائب الرئيس)، حسين فياض (أمين السر)فاروق الحركة (أمين الصندوق)، ماري تريز تراك (مسؤولة اللجنة الاجتماعية)، محمد العبدالله (مسؤول لجنة التربية)، محمد عواضة (مسؤول اللجنة الثقافية)،علي شري (مسؤول لجنة العلاقات العامة)، عبد الرحمن برجاوي (مندوب الرابطة لدى هيئة التنسيق النقابية)،نبال هلال (مسؤول اللجنة الاعلامية)، بطرس عبدالله (مسؤول اللجنة الرياضية)، الياس غزاله (مندوب الرابطة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) والاساتذة: حسن سرحان ، شربل كلاكش ، عزات الاسمر وجاد نداف (أعضاء).