إصدار مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّ رجا سلامة... ماذا عن حاكم مصرف لبنان؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور استجوب رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بـ"التدخل بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وحدد يوم الخميس المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان كمدعى عليه في القضية نفسها بجرم "الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال".