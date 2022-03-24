بري دعا الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 29 اذار 2022 ، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.