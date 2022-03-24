لبنان

بري دعا الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
24-03-2022 | 08:37
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من  قبل ظهر يوم  الثلاثاء  29 اذار 2022 ، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
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