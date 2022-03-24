انفجار لغم أرضي... هذا ما حصل في وادي خالد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار لغم أرضي عند الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد العكارية، ما ادى الى اصابة أحد الأشخاص من التبعية السورية في قدمه ويعمل الصليب الأحمر اللبناني على نقله الى مستشفى "السلام" في القبيات.