لبنان

قائد الجيش استقبل قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك

Lebanon 24
24-03-2022 | 09:20
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) Major General Ishwar HAMAL، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة.
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