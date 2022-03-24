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لبنان
طائفة الموحدين الدروز ودعت الشيخ أبو سليمان رياض الغصيني بمأتم مهيب
Lebanon 24
24-03-2022
|
10:07
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ودعت طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ أبو سليمان رياض الغصيني بمأتم مهيب، شارك فيه الشيخ نصر الدين الغريب، والمرجعيات الروحية المشايخ أبو سعيد أنور الصايغ، أكرم الصايغ ممثلا شقيقه الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ، أبو مسعود هاني جابر، أبو حمزة نعيم الفقيه، أبو سليمان غالب الشوفي، أبو مهدي سلمان دربية، أبو هاني وفيق حيدر، أبو سلمان سامي عيد، أبو عفيف رفيق أبو غنام، أبو داوود منير القضماني، أبو محمود سعيد فرج، منير بركة، عادل النمر وأبو يوسف جميل قصاب على رأس وفد من جبل السماق - ادلب، وقضاة المذهب الشيخ غاندي مكارم والشيخ نزيه أبو ابراهيم ووفود من المشايخ من مختلف قرى وبلدات عاليه والشوف والمتن ووادي التيم.
وحضر المأتم أيضا عضو المجلس السياسي مدير الداخلية في "الحزب الديموقراطي اللبناني" لواء جابر، رئيس دائرة عاليه رامي دليقان على رأس وفد حزبي، وكيل داخلية عاليه في "الحزب التقدمي الاشتراكي" يوسف دعيبس، وفاعليات بلدية واختيارية وأمنية. وقد أم الصلاة الشيخ أبو صالح رجا شهيب.
وأبرق كل من الشيخ موفق طريف والشيخ علي معدي معزين بإسم الأهل في فلسطين المحتلة، ووصلت برقيات تعزية من الجولان المحتل وجرمانا وأشرفية صحنايا.
وسيقام موقف عزاء للمرحوم الشيخ غدا الجمعة في السويداء.
وكان وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين قدم التعازي أمس على رأس وفد من "الحزب الديموقراطي اللبناني".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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