لبنان

طائفة الموحدين الدروز ودعت الشيخ أبو سليمان رياض الغصيني بمأتم مهيب

Lebanon 24
24-03-2022 | 10:07
A-
A+
Doc-P-934814-637837341303103733.png
Doc-P-934814-637837341303103733.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ودعت طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ أبو سليمان رياض الغصيني بمأتم مهيب، شارك فيه الشيخ نصر الدين الغريب، والمرجعيات الروحية المشايخ أبو سعيد أنور الصايغ، أكرم الصايغ ممثلا شقيقه الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ، أبو مسعود هاني جابر، أبو حمزة نعيم الفقيه، أبو سليمان غالب الشوفي، أبو مهدي سلمان دربية، أبو هاني وفيق حيدر، أبو سلمان سامي عيد، أبو عفيف رفيق أبو غنام، أبو داوود منير القضماني، أبو محمود سعيد فرج، منير بركة، عادل النمر وأبو يوسف جميل قصاب على رأس وفد من جبل السماق - ادلب، وقضاة المذهب الشيخ غاندي مكارم والشيخ نزيه أبو ابراهيم ووفود من المشايخ من مختلف قرى وبلدات عاليه والشوف والمتن ووادي التيم.
 
وحضر المأتم أيضا عضو المجلس السياسي مدير الداخلية في "الحزب الديموقراطي اللبناني" لواء جابر، رئيس دائرة عاليه رامي دليقان على رأس وفد حزبي، وكيل داخلية عاليه في "الحزب التقدمي الاشتراكي" يوسف دعيبس، وفاعليات بلدية واختيارية وأمنية. وقد أم الصلاة الشيخ أبو صالح رجا شهيب.
 
وأبرق كل من الشيخ موفق طريف والشيخ علي معدي معزين بإسم الأهل في فلسطين المحتلة، ووصلت برقيات تعزية من الجولان المحتل وجرمانا وأشرفية صحنايا.
 
وسيقام موقف عزاء للمرحوم الشيخ غدا الجمعة في السويداء.
 
وكان وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين قدم التعازي أمس على رأس وفد من "الحزب الديموقراطي اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-24
12:42 | 2022-03-24
12:10 | 2022-03-24
13:10 | 2022-03-24
12:58 | 2022-03-24
12:45 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website