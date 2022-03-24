الادّعاء على جعجع في ملف الطيونة

أكد القاضي فادي عقيقي لـ"الجديد" أنه ادعى على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع منذ يومين، وذلك بناءً على "معطيات جديدة" طرأت على ملف أحداث الطيونة.