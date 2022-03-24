لبنان

الادّعاء على جعجع في ملف الطيونة

Lebanon 24
24-03-2022 | 10:09
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أكد القاضي فادي عقيقي لـ"الجديد" أنه ادعى على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع منذ يومين، وذلك بناءً على "معطيات جديدة" طرأت على ملف أحداث الطيونة.
 
 
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