لبنان

توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 10:20
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توقفت مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد شغب جماهيريّ في ملعب صيدا.
 
والجدير بالذكر أنّ المنتخب السوري كان متقدّماً على لبنان بنتيجة 3 - 0.
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