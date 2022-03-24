توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟

توقفت مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد شغب جماهيريّ في ملعب صيدا.

والجدير بالذكر أنّ المنتخب السوري كان متقدّماً على لبنان بنتيجة 3 - 0.