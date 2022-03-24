لبنان

إجتماع للجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي برئاسة ميقاتي

Lebanon 24
24-03-2022 | 11:10
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يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي بمشاركة القطاعات النقابية المعنية في السراي الحكومي.
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