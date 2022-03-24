لبنان

أسعار المازوت والغاز الجديدة ... اليكم كم بلغت

Lebanon 24
24-03-2022 | 11:10
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أصدرت وزارة الطاقة الجداول الخاصة بالأسعار الجديدة لمادتي الغاز والمازوت، التي جاءت وفقا للتالي:
 
 
 
 
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