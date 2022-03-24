12
o
بيروت
13
o
طرابلس
8
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الاشقر يدعو رجال الاعمال اليونانيين الى الإستثمار في لبنان
Lebanon 24
24-03-2022
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مثّل رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب الفنادق في لبنان بيار الأشقر القطاع السياحي في "لقاء العمل: اليونان ودول شمال المشرق العربي (لبنان، سوريا، العراق، الأردن، وفلسطين)" الذي إنعقد في اليونان بدعوة من "الغرفة العربية اليونانية".
وألقى الأشقر كلمة سلّط فيها الضوء على الإضطرابات التي تشهدها الدول العربية الخمس المشاركة"، متوجهاً الى المشاركين بالقول "أعطونا السلام وخذوا ما يُدهش العالم"، ومشيراً الى أن "هذه الدول الخمس العربية تمثّل مركز انطلاق الديانات السماوية الثلاث في العالم".
وعن المداولات التي تمت خلال الملتقى، لفت الأشقر الى أن "البحث تناول التبادل التجاري والسياحي بين الدول العربية الخمس المشاركة، "كما جرى طرح كيفية تطوير العلاقة مع اليونان، لا سيما أن لبنان لبّى في الماضي نداء وزيرة السياحة اليونانية عندما زارت لبنان في العام 2016 حيث طلبت من اللبنانيين السفر الى اليونان للسياحة"، مشيراً الى أنه أن منذ أيام الفينيقيين والإغريق كان هناك تبادلاً أكثر للسياح بين لبنان واليونان، حيث كان اليونانيون يأتون بإتجاه لبنان بشكل كبير.
وأكد الأشقر في مداخلة له أن "الإستثمار لا يكون فقط في البلدان التي تحظى بالإستقرار، ولكن أيضاً في البلدان غير المستقرة وحتى تلك التي تشهد حروباً، لا سيما أن التجارب أثبتت أن من إستثمر في لبنان في السبعينات والثمانينات وجد مردوداً كبيراً جداَ في التسعينات ولغاية 2010، إذ أن قيمة الأملاك العقارية إرتفعت، كما إرتفع دخل المؤسسات بشكل كبير أيضاً، ما يؤكد على أهمية التبادل التجاري والسياحي بين لبنان واليونان.
وشدد الأشقر على إنه "إذا كان اليونانيون غير مهتمين بالسفر مع عائلاتهم كسياحة إلى لبنان، يمكن لرجال الأعمال اليونانيين السفر الى لبنان للمشاركة في المؤتمرات الإقتصادية والمعارض، فلبنان منتشر عبر 450 ألف مغترب في الخليج العربي و200 ألف مغترب في افريقيا، وبالتالي استثمار اليونانيين في لبنان سيمكنهم من الوصول الى أسواق الخليج العربي وافريقيا بسهولة اكبر".
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
Lebanon 24
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
05:52 | 2022-03-24
24/03/2022 05:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
01:35 | 2022-03-24
24/03/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
04:50 | 2022-03-24
24/03/2022 04:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
08:28 | 2022-03-24
24/03/2022 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين والمازوت... حلحلة على صعيد المحطات وهذا جديد الأسعار
Lebanon 24
البنزين والمازوت... حلحلة على صعيد المحطات وهذا جديد الأسعار
07:32 | 2022-03-24
24/03/2022 07:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:39 | 2022-03-24
بعد الادعاء على جعجع... ما هو المسار القانوني المحتمل؟
12:42 | 2022-03-24
ميقاتي يستقبل عبد اللهيان
12:10 | 2022-03-24
المطران تابت في عيد البشارة: قدر اللبنانيين أن يعيشوا معًا
13:10 | 2022-03-24
جوزاف محفوض زار شبيبة كاريتاس في أميون
12:58 | 2022-03-24
الراعي استقبل روجي ديب وابراهيم الضاهر
12:45 | 2022-03-24
إزالة مخالفة بناء في محلة ابي سمراء بطرابلس
فيديو
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
12:00 | 2022-03-24
24/03/2022 19:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر قناص في العالم يحارب الروس في أوكرانيا... من هو الكندي "والي"؟ (فيديو)
Lebanon 24
أخطر قناص في العالم يحارب الروس في أوكرانيا... من هو الكندي "والي"؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-24
24/03/2022 19:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أسود قصير نانسي عجرم تخطف الأنظار.. وتكشف كيف تعرفت إلى زوجها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بفستان أسود قصير نانسي عجرم تخطف الأنظار.. وتكشف كيف تعرفت إلى زوجها (صور وفيديو)
03:15 | 2022-03-24
24/03/2022 19:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact