نصار هنأ رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ممثلا ميقاتي

قدم وزير السياحة المهندس وليد نصار ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية في كاتدرائية مار جاورجيوس في وسط بيروت، وتمنى لهم النجاح في عملهم لما فيه خير للبنان واللبنانيين.