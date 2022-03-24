لبنان

نصار هنأ رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ممثلا ميقاتي

Lebanon 24
24-03-2022 | 11:35
A-
A+
Doc-P-934841-637837397352439340.png
Doc-P-934841-637837397352439340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم وزير السياحة المهندس وليد نصار ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية في كاتدرائية مار جاورجيوس في وسط بيروت، وتمنى لهم النجاح في عملهم لما فيه خير للبنان واللبنانيين.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى السراي الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
lebanon 24
24/03/2022 19:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
lebanon 24
24/03/2022 19:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مُرتقبة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد جلسة الحكومة اليوم
lebanon 24
24/03/2022 19:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
lebanon 24
24/03/2022 19:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

وليد نصار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-24
12:42 | 2022-03-24
12:10 | 2022-03-24
13:10 | 2022-03-24
12:58 | 2022-03-24
12:45 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website