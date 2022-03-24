جريمة مروّعة في بعلبك... ذبحوه ورموه من الطابق الثالث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع جريمة قتل في مدينة بعلبك.

وفي التفاصيل، تعرض الشاب محمد تابت المبيض (سوري الجنسية) للذبح على يد أولاد خالته، الذين قاموا برميه من الطابق الثالث بعد ذبحه.