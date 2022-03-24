لبنان

المطران تابت في عيد البشارة: قدر اللبنانيين أن يعيشوا معًا 

Lebanon 24
24-03-2022 | 12:10
A-
A+
Doc-P-934857-637837423122978247.jpg
Doc-P-934857-637837423122978247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة عيد بشارة مريم العذراء خصّ راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت "لبنان24" بلفتة تمنى من خلالها لجميع اللبنانيين في الوطن الأم عمومًا وفي كندا خصوصًا أن يكونوا يدًا واحدة لمواجهة العواصف الكثيرة التي تعصف بالوطن الذي يعاني وينزف، وقال: " لا يسعني في هذه المناسبة الدينية والوطنية إلاّ أن أتوقّف عند معانيها الروحية أولًا، والوطنية ثانيًا.  
وأضاف: "روحيًّا لهذا العيد في الكنيسة أبعاد لاهوتية عميقة. فهو بداية مسيرة الخلاص، وفيه ظهرت ألوهية الله بأقانيمه الثلاثة، ولأول مرّة، حيث جاء في انجيل القديس لوقا (1/35) الروح القدس يحلّ عليك وقدره العلي تظللك لذلك يكون المولد منك قدوسًا وابن الله العلي يدعى.  
وللعذراء مريم مكانة خاصة لدى المسلمين، فهي السيدة الوحيدة التي سميت سورة باسمها وذكرها الله باسمها في القرآن وهي سيدة نساء العالمين. 
وأضاف المطران تابت: "إنطلاقًا من هذه القيم الروحية لعيد بشارة أمنا مريم العذراء نتطلع إلى ما يعنيه هذا العيد على الصعيد الوطني، وهو العيد الوطني والديني الوحيد، الذي يحتفل فيه المسيحيون والمسلمون معًا، مع ما لرمزية هذه المشاركة من معانٍ يُفترض بنا التوقّف عندها والتمعّن بعمقها الوطني. 
أضاف: "قدر اللبنانيين أن يعيشوا معًا في بلد واحد، وتحت سماء واحدة. تجمعهم قيم إنسانية واحدة. وهم اليوم يعيشون معًا الهمّ المعيشي والإقتصادي. فالأزمة التي تعصف بالوطن تطال كل المناطق من دون إستثناء. أزمة الرغيف والدواء والمحروقات والكهرباء هي ذاتها في كسروان وبيروت وطرابلس وبعلبك والنبطية وزحلة وعاليه والشوف وعكار.  
أضاف: "أملنا أن تكون منطلقاتنا جميعًا  المصلحة الوطنية، ، وبوحي من هذا العيد المبارك، وأن تكون خياراتنا لبنانية مئة في المئة، وألا نفسح في المجال أمام الخارج ليصب الملح على جراحنا وخلافاتنا الداخلية، التي يجب أن نجد لها إطارًا للحل من ضمن رؤية مشتركة، ووفق أولويات وطنية من شأنها تعميق وحدتنا الداخلية على أسس متينة وواضحة وليس العكس. 
وتوجه المطران تابت إلى جميع اللبنانيين في كندا داعيًا إياهم إلى المزيد من رصّ الصفوف وتوحيد جهودهم لمدّ يد المساعدة إلى إخوتهم في الوطن الأم المعذّب والمثخن بالجراح. 
وختم بدعوة الجميع إلى المشاركة بكثافة في الإنتخابات النيابية المقبلة "لكي تأتي نتائجها على قدر طموحات اللبنانيين، علّها تكون بداية نهوض لبنان من كبوته وبدء مسيرة التعافي". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-24
12:42 | 2022-03-24
16:18 | 2022-03-24
16:08 | 2022-03-24
16:07 | 2022-03-24
15:56 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website