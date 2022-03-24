الحاج حسن رعى تدشين المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في بكيفا بإقليم الخروب: نعمل لتطوير كل ما من شأنه رفع مستوى الإنتاج في لبنان

رعى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن حفل تدشين المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، ووضع حجر الأساس لمركز التطوير والتدريب - مختبر التكنولوجيا الزراعية، في المنطقة الاقتصادية النموذجية في بلدة بكيفا، بالتعاون بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري.وحضر الحفل النواب: بلال عبد الله ومحمد الحجار وعلي عسيران، ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، الأب بطرس مخول، رئيس مجلس إدارة صندوق لبنان للتنمية المهندس خليل بركات، المنسق العام لتيار "المستقبل" في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، رئيس جمعية "بيروت للتنمية" وجمعية "امكان" أحمد هاشمية، رئيس بلدية الزعرورية سلام عثمان ممثلا رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي جورج مخول، رئيس بلدية شحيم احمد فواز ممثلا رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، رؤساء بلديات: داريا عبد الناصر سرحال، سبلين محمد احمد يونس، جدرا الأب جوزف القزي، بعاصير أمين القعقور وضهر المغارة جورج داغر، الشيخ أياد عبد الله، رئيسة مختبر فحص الحشرات قسم وقاية النبات في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المهندسة زينات موسى، مدير جمعية GATE LEBANON في لبنان المهندس ايمن عبد الله، مسؤول مكتب البلديات في حركة "أمل" في جبل لبنان علي الحاج، رئيس الحركة البيئية فضل الله حسونة، رئيس هيئة الخدمات الاجتماعية في إقليم الخروب المحامي نبيل مشموشي، رئيس نادي كترمايا الثقافي عماد عبد الرحيم، مخاتير: بسابا عبد الحليم العاكوم، المطلة فارس عيد، وبكيفا الياس عبد النور ممثلا بهشام فاعور، وشخصيات اقتصادية واجتماعية وفاعليات.حمدانبداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير العام لصندوق لبنان للتنمية الدكتور عماد حمدان قال فيها: "يسعدني ان نلتقي بكم مجددا في حرم المنطقة الاقتصادية النموذجية في اقليم الخروب، التي تستضيف اليوم المكتب العربي لريادة الاعمال الزراعية، الذي وضعنا حجر الاساس له منذ ثلاث سنوات، والذي يفترض ان يكتمل خلال السنة المقبلة مع وضع حجر الاساس لمركز التطوير ومختبر التكنولوجيا الزراعية، المقدرة تكلفته ب 750 الف دولار".وشكر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية العربية البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، على "الجهود التي قاموا فيها في تحقيق هذا المشروع، بالإضافة الى الرعاية التي رافقتنا طوال الوقت من معالي وزير العمل مصطفى بيرم".وقال: "هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا مباركة المطران مارون العمار الذي يبارك خطواتنا وعملنا بروح وطنية ونظرة انسانية سامية".وتمنى أن "يقدم هذا المشروع مساهمة مهمة في تنمية المنطقة وتعزيز مكانتها وخدمة ابنائها".الدخيريبدوره، شكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية "أبناء المنطقة وفاعلياتها، وخصوصا المطران العمار الذي وقف خلفنا ودفع اعمالنا الى ما نحن فيه اليوم".وأشار الى أن "المنظمة العربية للتنمية الزراعية أحد أعمدة العمل العربي المشترك، وتعمل تحت لواء جامعة الدول العربية، وهي متخصصة في العمل الزراعي، ومكتبها الرئيسي في الخرطوم عاصمة السودان".وقال: "هناك 4 مكاتب إقليمية هي: مكتب في المغرب العربي في الجزائر، ومكتب في وادي النيل في القاهرة، ومكتب في الشرق العربي في الأردن ومكتب لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، وأضفنا اليوم بالتوقيع في مكتب وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، على وثيقة إقامة المكتب العربي لريادة الأعمال، وهو المكتب الخامس، وهو ليس مكتبا إقليميا، ولكنه مكتب متخصص في ريادة الأعمال، ولدينا مكتب أخير، وهو المكتب العربي للزيتون في تونس".وأوضح أن "هذا المكتب لريادة الأعمال، بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من الصعوبات، الا ان الاخوة وبفعل السند الشعبي والاقتصادي والحكومي والرسمي وقيادات العمل الشعبي والديني، استطاعوا استكمال هذا العمل في زمن قياسي".ولفت الى ان "المكتب يعمل لتطوير الاعمال الإقتصادية والزراعية عموما، وهو معني بالعمل في ريادة الاعمال في الدول العربية، ويتخذ من لبنان في هذه البقعة المكتب الرئيسي له".وأعلن أن "المنظمة العربية للتنمية الزراعية وسائر منظمات العمل العربي المتخصصة في مجال الزراعة، لديها هدفان أساسيان: أولا تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة والمستدامة، والثاني تحقيق الأمن الغذائي العربي"، مؤكدا ان "هذين الهدفين صعبا المنال"، موضحا أن "هناك الكثير من الاشراقات والنماذج والمبادرات لكيفية تسريع تحقيق هذه الأهداف".وقال: "الزراعة في لبنان تحتاج الى كثير من التصويب، حتى نتأكد ان هذه النظم الزراعية تؤدي الأداء المطلوب منها في انتاج مستدام ومتطور ووفير، والمحافظة على الموارد الزراعية الأساسية التي تقوم عليها البنية الزراعية، وهي مورد الماء والأرض، والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والطقس".وأشار الى أن "هذا المكتب العربي لريادة الأعمال يحرص كل الحرص على تقديم الخيارات التقنيات المختلفة، وخصوصا الذكية منها في تحقيق تحول فعلي في النظم الزراعية، لتكون اكثر كفاءة وفعالية لأنها تخدم مجتمعاتنا، والمكتب سيبدأ باكورة اعماله بمشاريع لبنان، بالتعاون والتنسيق مع صندوق لبنان للتنمية"، منوها بـ"جهود ودور وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في خدمة الزراعة وبلده وناسه"، مؤكدا "الوقوف الى جانب وزارة الزراعة والحكومة اللبنانية لتطوير العمل الزراعي في لبنان".وشدد على "أهمية توفر المياه للزراعة"، مؤكدا انه "لا يمكن ان تقوم حضارة زراعية وتطور وإنتاج زراعي والموارد الأساسية تكتنفها الكثير من الصعاب".وتحدث الدخيري عن المشاريع والاقتراحات الموجودة لتطوير الزراعة في لبنان والمنطقة العربية، لتحقيق التنمية المستدامة بفعل تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص، مؤكدا "العمل على ان يكون هذا المكتب فاعلا لخدمة لبنان والمنطقة العربية".الحاج حسنأما وزير الزراعة فقال: "أهلا بكم وبجامعة الدول العربية في هذا الجبل الاشم، جامعة الدول العربية التي طالما أحببنا وطالما كنا رياديين فيها. اهلا بكم في هذا الجبل الذي يشكل عنوانا للعروبة، اهلا بكم في هذه الأرض التي تأصلنا بها منذ زمن بعيد، وما زلنا على تخوم الجنوب، وما قدمناه وسنقدم".أضاف: "منذ زمن بعيد ونحن نحلم بأن يكون هذا الوطن، وطنا بعيدل عن كل الجراح، لكن للأسف احلامنا كانت دائما تواجه بالعراقيل. نحن أبناء اليوم نتحدث بشفافية، ونقول لكل العالم، إننا كل أطياف لبنان، تحتاج في أن نكون جنبا إلى جنب مع كل العرب، الجامعة العربية اساس وبعدها ننطلق. من هنا نتحدث عن الزراعة، إذ لا يمكن أن يكون هناك قطاع زراعي واعد، اذا لم يكن هناك تضافر جهود".وتابع: "لدينا في الإدارة العامة طاقات وأناس قادرون على العمل، ولكن نحتاج فقط إلى المؤازرة، وانتم حضرة البروفسور تفتتحون اليوم هذا المركز، الذي يؤسس للمرحلة المقبلة. نحن نحتاج اليوم إلى الرعاية والمتابعة والمواكبة، حتى نصبح قادرين على النهوض بالمشروع العربي وليس فقط المشروع اللبناني".وقال: "صحيح أننا اليوم في ازمة، كباقي الدول، ولكن هذه الازمة هي فرصة لنا جميعا للعمل، ونحن في الوزارة نعتمد على استراتيجية من 4 نقاط: استدامة المياه هي اساس، ففيما خص برك تجميع مياه الشتاء بالنسبة إلينا هذا أمر مركزي واساسي لتوسيع المساحات المزروعة في لبنان والمروية، وقد وضعناه في عهدة كل من يريد مساعدة لبنان اي الدول المانحة، فضلا عن استدامة الطاقة وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال الطاقة البديلة، بالإضافة إلى موضوع تمكين المرأة، حيث اننا نعاني في المنطقة من عدم إمكانية البعض من استكمال تعليمه، ولذلك ومن خلال تمكين المرأة والعمل على مساعدتها لكي تكون قادرة مستقلة، لتربي أطفالا، يصبحون فيما بعد رياديين في مجتمعاتهم، نحن نكون بذلك نحارب الارهاب والتطرف بكل أشكاله".أضاف: "في ما يخص الزراعة البيئية، نحن نعمل على تطوير كل ما من شأنه رفع مستوى الإنتاج في لبنان، أعني القمح، والزعفران والنباتات العطرية بشكل عام، للانفتاح على الأسواق الخارجية".وختم: "نحن نؤمن بأن الاخوة والمحبة والعطف الذي كنا نتعاطى به نحو العرب هو العنوان الأبرز والأساس".درعانبعد ذلك، قدم الحاج حسن درعا تقديرية للدخيري، ودرعا أخرى لهاشمية عربون شكر وتقدير.رفع العلموفي ختام الاحتفال رفع وزير الزراعة العلم اللبناني على سارية مخصصة له عند مدخل الموقع، ثم وضع حجر الأساس مع الدخيري لمركز التطوير والتدريب - مختبر التكنولوجيا.ثم أقيمت مأدبة غداء تكريمية على شرف الحاج حسن والحضور، في مطعم "الجسر" في الدامور.