أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1089830.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التركمي للوفيات إلى 10267.