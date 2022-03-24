العلاقات الثنائية بين الرئيس ميقاتي وعبد اللهيان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم في السراي الحكومي.شارك في الاجتماع المساعد الخاص للوزير عبد اللهيان مير مسعود حسينيان، المساعد محمد صادق فضلي، مدير عام الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الإيرانية مجبتي روزبهاني، وسفير ايران لدى لبنان محمد جلال فيروزينيا.وجرى خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائيية بين البلدين، والوضع في المنطقة.