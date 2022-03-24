إزالة مخالفة بناء في محلة ابي سمراء بطرابلس

قامت قوة مشتركة من شرطة بلدية طرابلس وقوى الامن الداخلي بإزالة وهدم مخالفة بناء في ابي سمراء على طريق السكة البيضاء، بناء لقرار قضائي بإزالة المخالفة.



وأوضح رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أن "البلدية رفعت الصوت اعتراضا على موجة البناء المخالف العشوائي الذي يخلق أحزمة بؤس وعشوائيات تشوه البيئة وتسيء الى سمعة طرابلس الحضارية وتهدد السلامة العامة".