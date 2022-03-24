الراعي استقبل روجي ديب وابراهيم الضاهر

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، الوزير السابق روجيه ديب في زيارة جرى خلالها "عرض التطورات المحلية والاقليمية".بعد اللقاء، شدد ديب على "ضرورة الاستفادة من الوقت المتبقي لتأكيد حصول الانتخابات النيابية، ثم الانتخابات الرئاسية التي آمل أن تكون مرحلة عبور إلى لبنان الذي نشتاق ونتوق له جميعا".ثم التقى الراعي، الوزير السابق ابراهيم الضاهر، وتم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية - الفرنسية.