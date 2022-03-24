لبنان

سلمان سماحه: الادعاء على جعجع دعاية انتخابية

Lebanon 24
24-03-2022 | 13:37
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 اعلن منسق لقاء "اللبنانيون الاحرار" سلمان سماحه، في بيان، ان "الادعاء على رئيس حزب "القوات اللبنانية" عشية الانتخابات النيابية بحجة ظهور معطيات جديدة ليس سوى دعاية انتخابية، مفضوحة وشد عصب مكشوف"، وقال: "من المؤسف والمحزن استعمال القضاء العسكري المحسوب على المؤسسة العسكرية في هكذا الاعيب. فعوض إطلاق سراح الموقوفين وسحب الادعاء عن شباب عين الرمانة واعتقال المعتدين، نفاجأ كما كل اللبنانيين، بهذا الادعاء الذي يعيد شحن الاجواء وتشنيجها".
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