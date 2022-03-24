لبنان

المرشح بول ناكوزي: لإنقاذ اللبنانيين من براثن الفاسدين

Lebanon 24
24-03-2022 | 13:41
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حمل رئيس لائحة المعارضة والتغيير في المتن "متنيون سياديون" المهندس بول ناكوزي، في بيان، "السلطة بكل مكوناتها ما آلت اليه الأوضاع الإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها أهلنا في لبنان عامة والمتن خاصة"، واعتبر ان "المواطن يستفيق كل يوم على هم جديد من سلسلة هموم يرزح تحتها، وأزمات لا تعد ولا تحصى فيما الحكومة والبرلمان والمسؤولون غافلون فعليا عن أي معالجة ناجعة وآخر اهتماماتهم هموم الناس".
 
ولفت ناكوزي الى ان "امام المواطن اللبناني الحر فرصة تاريخية لكي يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع"، وقال: "التغيير يأتي من خلال المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا"، وشدد على "ضرورة التصويت الكثيف يوم 15 ايار بهدف انتاج طبقة جديدة تنقذ لبنان واللبنانيين من براثن الفاسدين والمفسدين".
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